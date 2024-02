Fiumicino | giovani sportivi del territorio premiati in Aula consiliare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Cerimonia per la premiazione in, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio Roberto Severini e dell’assessore allo Sport Federica Poggio. Il primo cittadino ha consegnato le targhe per meritidi rilevanza agli atleti Tumminello Francesco, Campione Italiano Wako Pro e Campione del Mediterraneo Wako Pro, Ancinelli Alessio, Campione Europeo WMC Muay Thai della all’ A.S.D Team Rocchi e all’ atleta, Elisa Folli, allieva della l’A.S.D. Debby Roller Team e Campionessa d’Europa nel Pattinaggio di Velocità . “Sono molto orgoglioso di poter premiare oggi dellepromesse sportive. figlie del nostro. Atleti che si dedicano con costanza e sacrificio allo sport e che contribuiscono a portare lustro ...