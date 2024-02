Fisciano | oggi a Contursi l’addio al 59enne morto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un accaduto che ha segnato gli ultimi giorni della cronaca di. Si celebreranno, martedì 13 febbraio, alle ore 15:00, nella Chiesa madre di, i funerali di Franco Furno, uomopoco dopo la discussione della tesi di laurea Magistrale in Filologia della figlia Alessandra, all'Università di Salerno a. Nel corso della giornata di ieri, l'uomo, poco dopo le 13, mentre si dirigeva verso il parcheggio nei pressi del terminal bus, si è accasciato per terra per un malore. L'uomo era un dipendente di un'azienda di Buccino. Come riportato dal sito web infocilento.it, sono risultati inutili i tentativi di soccorrerlo. L'uomo è deceduto per cause naturali, come constatato anche dal personale medico.