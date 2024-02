Fiorentina | Belotti | “Segnare sotto la Fiesole è stato magico | spero di farlo ancora”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Andreaha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della, commentando il suo primo gol con la maglia viola segnato contro il Frosinone: “Ci sono voluti solo 15 minuti ed il sogno è diventato realtà: speravo proprio di cominciare così.la, poi, è: mi è venuto spontaneo correrela curva editante volte“. “Firenze è bellissima. Ci ero giàin passato, ma in questi giorni ho potuto viverla con passione – ha proseguito il Gallo, parlando della città e non solo – Ho scelto laperché la reputo la squadra più congeniale per il mio modo di giocare: era il momento giusto per far ...

