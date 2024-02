Fiorello riceve e legge in diretta un finto comunicato | “La Rai prende le distanze da Rosario Fiorello L’ostentata somiglianza con Massimo D’Alema è una palese manipolazione elettorale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) La polemica infiamma sui social, su siti e quotidiani, stiamo parlando dell’ormai famosoinviato da Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, letto ina “Domenica In” da Mara Venier. Nella puntata odierna di “Viva Rai2“, tra balli, maschere e coriandoli,ha ironizzato parlando di una rissa tra dirigenti: “Pare che ieri ci sia stata anche una lite furibonda tra Roberto e Sergio”, il commento dello showman siciliano che per l’occasione ha ricevuto ben tre (finti) comunicati dall’azienda. “La direzione Rai si schiera a favore dei conduttori senza baffi, richiamano troppo Stalin e pertanto se ne chiede l’immediata rimozione”, recita il primo. “Il documento è firmato RS…Non so proprio chi sia!”, ha aggiunto. Non si fa attendere il secondo ...