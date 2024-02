Fiorello a Viva Rai2!: “Lite furibonda tra i vertici Rai” (Di martedì 13 febbraio 2024) Martedì 13 febbraio va in scena una nuova puntata di Viva Rai2! e Fiorello ne approfitta per raccontare di una rissa ai vertici Rai il cui oggetto della contesa è proprio lui. Il martedì grasso parte all’insegna del buonumore con il Mattin Show dei record. Anche nel glass del Foro Italico è carnevale e dalle 7 del mattino ci si scatena tra balli, maschere e coriandoli, in compagnia di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda. Fiorello e la rissa in Rai Dopo aver rivelato i nomi dei conduttori di Sanremo 2025, dalla rassegna del giorno, arriva la notizia di una rissa tra i vertici della Rai. “Pare che ieri ci sia stata anche una Lite furibonda tra Roberto e Sergio” commenta subito Fiorello, che, nel corso della ... Leggi tutta la notizia su dilei (Di martedì 13 febbraio 2024) Martedì 13 febbraio va in scena una nuova puntata dine approfitta per raccontare di una rissa aiRai il cui oggetto della contesa è proprio lui. Il martedì grasso parte all’insegna del buonumore con il Mattin Show dei record. Anche nel glass del Foro Italico è carnevale e dalle 7 del mattino ci si scatena tra balli, maschere e coriandoli, in compagnia di, Biggio, Casciari e di tutta la banda.e la rissa in Rai Dopo aver rivelato i nomi dei conduttori di Sanremo 2025, dalla rassegna del giorno, arriva la notizia di una rissa tra idella Rai. “Pare che ieri ci sia stata anche unatra Roberto e Sergio” commenta subito, che, nel corso della ...

