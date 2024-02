Finto cieco e falso invalido Truffatori arrestati

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ci sono unche guida serenamente un bolide, districandosi nel traffico. E unche lo accompagna, sgambettando senza problemi, in giro per la città. Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta o magari di un film, invece è l’inizio – e soprattutto la fine – di una nuova truffa scoperta dalla Guardia di finanza di Monza. Che ha portato all’arresto per i due "attori", entrambi pakistani, e al sequestro preventivo di circa 66mila euro di profitti illeciti. I militari della Gdf hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Monza, ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti dele degli arresti domiciliari a carico delparaplegico. I due sono indiziati di aver riscosso ...

