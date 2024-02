Fine vita in Emilia Romagna | perché se ne parla e quali sono le novità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bologna, 13 febbraio 2024 – Suicidio assistito. In Italia esiste già la possibilità di autosomministrarsi un farmaco letale: lo ha previsto la Corte Costituzionale con una sentenza del 2019. Eppure non c’è una legge nazionale, così come non sempre c’è chiarezza sui tempi e sulle procedure. È proprio su questo punto che la Regioneha provveduto, con una delibera, a organizzare un percorso di valutazione certo e con tempi di risposta prefissati. In breve, l’iter previsto dalla Regione prevede la messa in atto del suicidio assistito entro 42 giorni dalla domanda: entro tre giorni dalla presentazione della domanda del paziente la richiesta viene inviata alla Commissione di valutazione; entro 20 giorni vengono fatte le prime visite mediche, poi dopo aver ricevuto il parere etico del Corec (il Comitato regionale per l’etica nella clinica) e ...