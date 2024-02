Fine vita | il dibattito arriva anche in Regione Emilia Romagna Bonaccini | “Serve una legge nazionale” Cappato | “Non si affossi proposta”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo lo scossone politico in Veneto, con la maggioranza spaccata,inilsulto nell’aula del Consiglio Regionale. All’ordine del giorno era infatti inserita la discussione delladi iniziativa popolare “Liberi subito” sul suicidio assistito, che chiede di introdurre “tempi certi” sul, e per l’occasione a Bologna ètoil tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco. Il progetto diè stato poi rinviato in Commissione, ma la speranza, sottolinea, è che questo rinvio, “tecnico” secondo la maggioranza, non si traduca “in un affossamento ...

Si riaccende il dibattito sul Fine vita in Italia. Bonaccini in un’intervista a ‘La Repubblica’: “Il Paese è sicuramente molto più avanti del ... (notizie)

Bologna, 13 febbraio 2024 – Al via, oggi in Regione , l’iter che prevede la presa in carico del progetto di legge sul Fine Vita . E sono varie le ... (ilrestodelcarlino)

La Regione ha emanato una delibera per ottenere il suicidio assistito entro 42 giorni. La legge proposta dall'associazione Luca Coscioni è approdata in Consiglio regionale e la discussione proseguirà ...E’ iniziato oggi l’iter che prevede la presa in carico del progetto di legge sul suicidio assistito. In aula il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni. Donini: “Penso alle persone disperate che ved ...Una foto dal set di Avatar 3 mostra il ritorno di un personaggio malvagio che sembrava incontrare la sua fine in Avatar: La via dell'acqua.