Fine Vita | Cappato in Regione | “Tempi brevi e una legge nazionale” Castaldini | “Errori formali”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bologna, 13 febbraio 2024 – Al via, oggi in, l’iter che prevede la presa in carico del progetto disul. E sono varie le personalità politiche che hanno preso parola all’interno dell’aula dell’Assemblea legislativa in via Aldo Moro alla presenza anche di Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni. In Emilia-Romagna più di 7.800 persone “ci chiedono di discutere la”, ha detto la promotrice della, Iole Benetello, al fianco di. "Speriamo in un impegno politico perché questo rinvio in commissione non si traduca in un affossamento della”, ha detto, a margine del suo arrivo in Assemblea legislativa. "Voglio pensare che nessuno abbia in mente di ...