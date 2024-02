Fine vita | Bonaccini contro il Parlamento | “Non ha il coraggio”

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – ?La strada presa dalla regione Emilia -Romagna per dare risposta alla drammatica questione del Fine vita è giusta e ... (calcioweb.eu)

Fine vita : in Emilia Romagna suicidio assistito entro 42 giorni dalla domanda

Bologna, 10 febbraio 2024 – Via libera in Emilia Romagna per la proposta di legge sul Fine vita. Dopo il flop del Veneto, la norma è stata ... (ilrestodelcarlino)