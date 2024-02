Finanziere uccide la madre e la sorella della ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Undi 27 anni ha ucciso lae lasua exventiduenne con la quale il rapporto si era interrotto da poco tempo. Il duplice omicidio è avvenuto in un appartamento del quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina. L'omicidio, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra il 27enne e la sua ex. La mamma di 49 anni e laragazza, di 19 anni, sarebbero intervenute per cercare di fermare l'uomo, che a quel punto avrebbe estratto la pistola d'ordinanza e avrebbe sparato,ndole entrambe. La sua exsarebbe riuscita invece a scappare e si sarebbe salvata nascondendosi del bagno, dove è stata ritrovata dagli investigatori in stato ...