(Di martedì 13 febbraio 2024) Ledi Superdi novembre avevano visto il dominio totale del Milano. Tutt’altro nelledi. Il club milanese torna dal weekend di Padova senza titoli e con l’amaro in bocca causato da una doppia sconfitta in finale. In campo maschile ilha capitolato 4-3delleSix contro. Gara decisiva raggiunta con un percorso netto di tre vittorie tra gironi (superate Trieste 6-1 e Verona 5-1) e semifinale (Legnaro travolta 4-0), ma alla fine si è dovuta arrendere, per la seconda volta di fila dopo il ko di settimana scorsa in campionato, alla maggiore precisione dei Vipers. I veneti, dopo aver perso a sorpresa il primo match con Cittadella, ...

Il weekend di Coppa Davis 2024 porta in dote una grande sorpresa, ovvero l’eliminazione della Serbia per mano della Slovacchia . La squadra ... (sportface)

Finals coppa italia. Che beffa per il Quanta: all’ultimo atto Asiago stende i rossoblù e si prende il trofeo Il Milano Quanta non riesce a conquistare titoli nelle Finals di Coppa Italia di hockey ...Prossime al via le Final Eight di Coppa Italia. Si gareggia all'Inalpi Arena di Torino, che altro non è che l'ex Pala Alpitour (e prima ancora PalaIsozaki e PalaOlimpico) rinominato per ragioni di spo ...Nel match d’esordio l'EA7 Emporio Armani Milano di Ettore Messina, testa di serie numero 4, sfida la Dolomiti Energia Trentino: chi vincerà Ultime notizie e link streaming Dal 14 al 18 febbraio 2024, ...