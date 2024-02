Final Eight di basket 2024 in tv | il programma della Coppa Italia e gli orari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Torino, 13 febbraio– Mancano oramai soltanto poche ore e poi si alzerà il sipario sulledidi, targate Frecciarossa, che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno alla Inalpi Arena di Torino, dal 14 al 18 febbraio. Si partirà quindi domani, alle ore 18 (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre) con l’inedito primo quarto die che vedrà contrapposta l’EA7 Armani AX Milano alla Dolomiti Energia Trentino. Due squadre che arrivano all’appuntamento in stati di forma opposti: l’EA7 Emporio Armani Milano, per via di un roster estremamente lungo e ricco di qualità (in casa Olimpia soprattutto Mirotic è chiamato alla definitiva consacrazione dopo una prima parte di stagione minata dagli ...