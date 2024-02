Filmato non andato in onda al GF incastra una gieffina | chi ha parlato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 13 febbraio 2024) Contro ogni pronostico ieri sera a lasciare la casa del Grande Fratello è stato Vittorio Menozzi. Subito dopo il verdetto qualcuno rivolgendosi a Beatrice ha detto ‘ce l’ha fatta‘. L’attrice dopo aver sentito questa accusa è andata su tutte le furie. Eppure in diretta su Canale 5 nessuno ha sentito questa frase, sappiamo solo che non è stata Anita a parlare: “Mi hanno accusato di aver detto che Bea ha buttato fuori Vitto, ma non l’ho detto io e non farò nomi“. Adesso però il caso è risolto, grazie a unche nelle ultime ore circola sui social. Unlache ha accusato Beatrice. Chi era collegato su Mediaset Extra ha sentito chiaramente la frase: “Ce l’ha fatta ahò!… È orribile! Assurdo!… Per me è assurdo!“. A pronunciare queste parole pare proprio essere stata Perla Vatiero e adesso si ...