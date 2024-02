Filippo Mosca resta in cella | negati i domiciliari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) E' stata respinta dai giudici romeni, nel corso dell'udienza di questa mattina, la richiesta di arrestiper, il ventinovenne di Caltanissetta, arto i primi di maggio dell'anno scorso e detenuto da quasi 9 mesi, nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. "Non hanno accettato la richiesta del nostro legale - spiega al telefono la madre Ornella Matraxia - Non nutrivo molte speranze".