Filippo Mosca resta in carcere in Romania | no dei giudici ai domiciliari La madre | “Questa decisione mi fa paura”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 -in. Il 29enne palermitano, da 9 mesi detenuto inin condizioni disumane con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, si è visto respingere dairomeni, nel corso dell'udienza dimattina, la richiesta di arrestiè neldi Porto Alba a Costanza, vive in una cella di circa 30 mq con altri 24 detenuti, in condizioni igienico-sanitarie terrificanti: il bagno è un buco sul pavimento che non viene mai pulito. Secondo la, Ornella Matraxia, il figlio non è al sicuro in quel: è stato picchiato ed ha rischiato di essere accoltellato, prima che finalmente gli cambiassero ...