Figline Valdarno | fuga di ossigeno nell’ospedale Serristori

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Paura questa mattina all’ospedalediin provincia di Firenze: i vigili del fuoco sono intervenuti praticamente all’alba, più precisamente alle ore 6.40, a seguito di una fuoriuscita diin un locale della radiologia. Gli operatori hanno effettuato il controllo nella stanza e hanno scoperto che una utenza dell'a parete perdeva il gas per un problema all'attacco a baionetta. A quel punto, sono stati in grado di effettuare immediatamente la riparazione prima che accadesse qualcosa di potenzialmente pericoloso, quindi hanno trovato e chiusa la valvola di intercettazione dell'e aerato il locale. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta e i locali sono di nuovo ...

