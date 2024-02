Figline-Incisa | radiologia del Serristori perde ossigeno L’intervento dei vigili del fuoco

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ideldel comando distaccamento diValdarno, sono intervenuti questa mattina, 13 febbraio 2024, nel comune diValdarno, in Piazza 25 Aprile, presso la struttura sanitaria, in seguito alla fuoriuscita dida da un locale dellaL'articolo proviene da Firenze Post.

I ladri hanno forzato la porta d'accesso sita sul retro e, una volta all'interno, hanno portato via dal caveau le borse . I carabinieri della ... ()

I Vigili del fuoco del comando distaccamento di Figline-Incisa Valdarno, sono intervenuti questa mattina, 13 febbraio 2024, nel comune di Figline Valdarno, in Piazza 25 Aprile, presso la struttura san ...Boom di presenze turistiche anche nei comuni intorno a Firenze che a gennaio 2024 segnano un +4,5% su gennaio 2023 con un +25% di stranieri. Sono le stime ...Arezzo, 13 febbraio 2024 – La Materiali Sonori è stata selezionata, con la XIX edizione del festival Orientoccidente, per il concorso Art Bonus 2024, organizzato dal Ministero della cultura (in collab ...