Feyenoord vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gara valida per l’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Le due squadre si ritrovano di fronte per la terza volta in due stagioni, dopo la finale di Conference League 2021/2022 e i quarti di finale di Europa League della passata stagione.vssi giocherà giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 18.45 presso lo stadio De Kuip di RotterdamVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli olandesi si sono guadagnati i playoff essendo retrocessi dalla girone D di Champions Leaguesi sono classificati al terzo posto alle spalle della Lazio e dell’Atletico Madrid. La squadra di Slot spera di arrivare il più in fondo possibile dato che in campionato le possibilità di raggiungere la capolista Psv sembrano essere molto poche. I giallorossi, invece, si vedono costretti a disputare ...