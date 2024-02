Festival del provincialismo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ildi Sanremo ha toccato il fondo col caso di John Travolta e il Ballo del qua qua. Proprio uno squallore infinito.Amalia Bennativia email Gentile lettrice, non guardo Sanremo da 30 anni, non per snobismo ma solo perché mi deprime. Ormai è un cadavere: il corpo imbalsamato del santo portato in processione una volta l’anno, la ripetizione liturgica di quel che fu un fenomeno vitale nell’Italia vitale del boom economico: Modugno, Celentano, Dalla, Nada, Bobby Solo… Anni luce fa. Detto ciò, ho letto le polemiche. Non entro nel merito – cachet, pubblicità occulta –, ma ciò che vedo è ilinane di un’Italietta beota che invita un attore di fama mondiale e non ha altra idea che riderne umiliandolo (con o senza il suo consenso) facendogli ballare il Ballo del qua qua, una canzoncina sciocca per menti infantili. L’Italietta che prende ...