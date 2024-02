Ferrari svela la SF-24 | la 70esima monoposto del Cavallino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Milano, 13 feb. (askanews) – Un numero ristretto di ospiti in presenza a Fiorano, con il resto del mondo collegato online, ha assistito alla presentazione dellaSF-24, la settantesimacostruita per il campionato del mondo di Formula 1. Il campionato 2024 sarà il più impegnativo della storia con 24 gare. Penderà il via la prossima settimana con gli unici tre giorni di test pre-stagionali in programma in Bahrain, anche sede del primo Gran Premio in programma sabato 2 marzo. La SF-24 è la terza vettura della nuova generazione ad effetto suolo introdotta due anni fa da Formula 1, ma rappresenta un punto di rottura con leche l’hanno preceduta, una discontinuità che si riscontra anche nelle forme. Il gruppo di progettisti diretti da Enrico Cardile ha lavorato con l’obiettivo di dare a Charles e Carlos una ...