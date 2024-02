Ferrari SF-24 | scheda tecnica e principali modifiche rispetto alla SF-23

(Di martedì 13 febbraio 2024) Maranello, 13 febbraio 2024 - Leclerc, Sainz e Vasseur l'hanno accolta con stupore, la nuovaSF-24 lascia a bocca aperta ma non definitela rivoluzionaria. Si tratta di una vettura che segue un concetto già visto lo scorso anno, con interventi nelle zone di maggiore criticità (come le sospensioni e una revisione delle fiancate), ma senza portare nessuna soluzione all'estremo. Livrea con il classico rosso, un vero e proprio colore della tavolozza, con bande bianche e gialle, mentre sono meno quelle nere. Questi sono i primi, ininfluenti, cambiamenti a livello cromaticoSF-23, la vettura che Leclerc e Sainz hanno utilizzato nell'ultima stagione. Ma oltre a un mero fatto estetico, la SF-24 presenta notevoli differenzeall'antecedente, dalle più evidenti sino a ...

Dopo i numerosi avvistamenti su strada dei mesi scorsi, l'erede della 812 è tra le candidate principali per essere la prima Ferrari stradale svelata nel 2024. La nuova GT omaggerà la storia di ...Dopo la presentazione, arrivano i primissimi giri di pista per la nuova SF-24. Sul circuito di Fiorano la Ferrari del 2024 è uscita per la prima volta dai box per il canonico shakedown che consente ai ...Affidata da Sainz e Leclerc, sulla monoposto progettata per il campionato 2024 di F1 domina il rosso tradizionale della Scuderia, ma torna anche il giallo, un colore molto caro a Maranello ...