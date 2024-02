Ferrari presenta a Maranello la nuova SF-24 | video

(Di martedì 13 febbraio 2024) Muso più corto per lavettura con cui laaffronterà la stagione di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain con la prima gara.

Occhi puntati su Maranello per tutti gli appassionati di F1 e, in particolare per i tifosi della Ferrari . Domani, martedì 13 febbraio, sarà ... (europa.today)

Occhi puntati su Maranello per tutti gli appassionati di F1 e, in particolare per i tifosi della Ferrari . Domani, martedì 13 febbraio, sarà ... ()

La nuova Ferrari F1 rivela caratteristiche della monoposto SF-24 profondamente diverse dal passato. Dalla sospensione alle pance, alla veste aerodinamica: ecco in cosa si fa notare dalla presentazione ...Ci siamo: al via la presentazione della Ferrari SF-24, seguitela in diretta con noi nel box sottostante oppure sul sito ufficiale della Scuderia di Maranello o sul canale YouTube del Cavallino ...In diretta da Fiorano, la Scuderia di Maranello presenta la nuova vettura che Charles Leclerc e Carlos Sainz guideranno nel Mondiale di F1 2024 ...