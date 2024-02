Ferrara | “Il Kvaratskhelia che conosciamo dà il meglio sull’esterno Mazzarri non ha capito come giocare”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le critiche di Ciroe i dubbi sul ruolo dinel Napoli: analisi tattica e prospettive per il futuro della squadra azzurra. Nell’ambito delle recenti dichiarazioni rilasciate a DAZN durante il programma ‘Super Tele’, l’ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro, ha espresso il suo punto di vista critico nei confronti delle scelte tattiche di Waltere ha sollevato dubbi sul ruolo chiave di Khvichanella squadra azzurra.ha iniziato analizzando le recenti prestazioni del Napoli, sostenendosembra esserci ancora confusione all’interno della squadra riguardo alla strada da percorrere. “Al di là delle idee di, è importante che i giocatori sentano il ...

Dopo aver fatto tappa a Roma, Torino, Milano e Bologna il regista Levan Koguashvili terminerà il tour italiano a Napoli Mercoledì 14 Febbraio ...Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN, nel corso del programma 'Super Tele', per dire la sua sul Napoli : "Al di là delle idee di Mazzarri, è importante che i giocatori sentano il cambiament ...Ai microfoni di DAZN Ciro Ferrara ha criticato Mazzarri per il ruolo di sotto punta dato a San Siro a Kvicha Kvaratskhelia, una scelta che non è piaciuta ...