Ferragni | Balocco impugna multa Agcm

(Di martedì 13 febbraio 2024) 22.10comunica che "in data odierna hato il provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all'iniziativa 'Pandoro Pink Christmas', in quanto ritenuto ingiusto", si legge in una nota. "La società è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operato correttamente e confida nel fatto che il provvedimento verrà annullato". L'Antitrust, a dicembre, ha sanzionato la società e Chiaraper 1,1 milione di euro. L'influencer è indagata per presunta truffa aggravata.