Felipe Anderson non rinnova e Lotito cambia idea | 'Non parlo di contratti in pubblico'

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, primo tra tutti quello di Felipe Anderson (in scadenza a giugno 2024), Lotito è chiaro: "Un rinnovo è un premio, un'elargizione fatta dalla società, non un ...RASSEGNA STAMPA - Quella che attende la Lazio all'Olimpico sarà una notte speciale, una notte Champions in piena regola e tra i più attesi c'è sicuramente ...Juve Felipe Anderson – Per il club bianconero si complica la pista di mercato che porta a Felipe Anderson: ora la Lazio spinge forte sul rinnovo di contratto. In casa Juve il day after Udinese si avve ...