Fedez in tribunale | le accuse di calunnia | scontro con il Codacons

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 febbraio 2024)con ilper: i legali di Federico Lucia hanno chiesto e ottenuto di parlare in aula, neldi Roma. Al momento, il rapper è imputato perai danni del, l’associazione consumatori. Il fatto risale al 2020, quando l’artista ha menzionato una presunta pubblicità ingannevole presente sul sito del: a maggio,sarà in aula, dove verrà ascoltato dai magistrati. Un periodo complesso per il rapper, dopo il Caso Pandoro e l’accusa di truffa aggravata nei confronti della moglie, Chiara Ferragni., l’udienza preliminare: lediai danni delSono stati i legali di Federico Lucia, in arte ...