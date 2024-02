FC 24 | candidati al POTM di gennaio della Ligue 1

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 13 febbraio 2024) Svelati dai EA Sports e dalla UNFP, l’associazione dei calciatori professionisti francesi, i nomi dei calciatorial premio come giocatore del mese () di1! A contendersi il premio saranno: Terrier (Rennes) Mbappé (PSG) Ben Yedder (Monaco) Sarà possibile esprimere il proprio voto attraverso il sito ufficiale https://www.tropheesunfp.com/ La SBC del vincitore verrà rilasciata su FC 24 nel corso delle prossime settimane Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-orderUltimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre