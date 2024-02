Favismo | come nasce l’anemia | come si presenta e come si affronta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gli esperti le chiamano anemie emolitiche. Si tratta di un gruppo di malattie caratterizzate appunto dall’emolisi, un processo che porta alla distruzione dei globuli rossi. Una di queste forme è legata alla carenza o comunque alla diminuita funzione di un particolare enzima, caratterizzato dalla sigla G6PD (Glucosio-6-fosfato-deidrogenasi). In questi casi si parla di. Cosa si verifica nell’organismo I globuli rossi sono fondamentali per numerose funzioni all’interno del corpo umano. La principale consiste sicuramente nella loro capacità di trasportare, attraverso l’emoglobina che contengono, l’ossigeno che serve per la funzione degli organi. Quando si verifica il deficit di G6PD si realizza una distruzione di un gran numero di globuli rossi e di conseguenza compaiono tutti i segni del. Attenzione. Stiamo parlando di un quadro ...