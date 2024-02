SENIGALLIA Avrebbe prescritto farmaci per la cura del diabete, della tiroide o della congiuntivite ai pazienti che gli chiedevano di perdere peso. È partito ieri il processo nei confronti ...Marina Paganuzzi, Responsabile Customer care di Farmadati Italia, ha illustrato a FarmaciaVirtuale.it le peculiarità della Nuova banca dati Federfarma e i vantaggi per l’operato delle farmacie.Home pageconsumatorestava in piedi: 12 febbraio 2024 alle 22:07da: Sefina GomezInsisteDivideLa catena di farmacie DM investe un miliardo di euro per ...