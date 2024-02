Far west a New York | un morto e 5 feriti nella sparatoria in metro Caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) New, 13 febbraio 2024 – Fara New, dove un uomo di 34 anni è rimasto ucciso e cinque persone ferite a seguito di unaavvenuta in una stazione dellapolitana. È accaduto nel pomeriggio newese, 16:40 locali (22.40 in Italia), alla Mt.Eden, tre fermate dallo Yankee Stadium, in pieno Bronx. Chi ha aperto il fuoco lo ha fatto in mezzo alla gente, all’orario di punta e con laaffollata di persone che rientravano dal lavoro e turisti. "Stava arrivando il treno - ha raccontato un testimone, Efrain Feliciano, 61 anni - e si sono sentite urla di ragazzi. A un certo punto sono partiti almeno sei colpi di pistola". E ha aggiunto "Ho visto una donna tenere il figlio e urlare". Scene di terrore tra la gente. Potrebbero essere due gli ...