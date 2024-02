F1 | Sainz | ' voglio diventare campione del mondo con la Ferrari'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - "Avevo detto che volevo risolvere il mio futuro prima della prima gara, ma ora le cose e lo scenario sono molto cambiati. Probabilmente sarà un processo più lungo, ho davanti a me i tre o quattro anni più importanti della mia carriera eessere sicuro di essere nel posto giusto al momento giusto. Mi prenderò il mio tempo per pensarci, esaminerò tutte le opzioni, ascolterò tutti e mi darò abbastanza tempo e informazioni per prendere una decisione". Così, al microfono di Sky Sport, il pilota della, Carlos, in occasione della presentazione della SF-24, l'ultima Rossa che lo spagnolo guiderà, visto che dal 2025 sarà sostituito da Lewis Hamilton. "Spero che non sia la mia ultima occasione per puntare a un titolo con così tante opzioni per il 2025, mi assicurerò di scegliere quella più interessante -aggiunge-. È un anno importante per me, vesto ancora il rosso e ho una possibilità in più,delcon la. Ma il mio obiettivo èdel, in generale, e mi sento preparato per qualunque cosa accada".