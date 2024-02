F1 | oggi la Ferrari svela la SF-24 | dove vedere la presentazione in diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 13 febbraio 2024) Occhi puntati su Maranello per tutti gli appassionati di F1 e, in particolare per i tifosi della. Domani, martedì 13 febbraio, sarà finalmenteta la SF-24, la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz gareggeranno nel Mondiale 2024 di F1. Al termine dell'evento, che inizierà...