F1 | Ferrari | svelata la SF-24 | muso più corto e sospensioni push rod

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – E' stata presentata laSF-24, che andrà in pista nel mondiale 2024 di F1. La nuova Rossa è statacon un video sui canali ufficiali della scuderia di Maranello. Tra le principali novità si nota unpiùrispetto allo scorso anno,rod' ma in generale non un taglio con il passato. La zona del sottoquadro non è 'esasperata' come per Red Bull. Ingresso delle pance e un 'vassoio' di filosofia Red Bull ma non un concetto così estremo. Risalta il giallo Modena sule sulle pance affiancato a strisce bianche. Una macchina, a un primo sguardo, che segue un concetto già visto lo scorso anno, senza nulla di portato all'estremo come visto ad esempio sull'Aston Martin.