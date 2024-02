F1 | Ferrari | ecco la presentazione della nuova SF-24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lanata in quel di Maranello si è finalmente palesata al mondo, variopinto e gigantesco,Formula 1 andando a stuzzicare i pensieri, puntualmente, dei tantissimi tifosi sparsi in tutto il globo terrestre. Quello del Cavallino Rampante è un marchio unico che ha unito tante generazioni di appassionati sotto la sua bandiera rossa e oggi, un giorno primafesta dedicata agli innamorati, laha mandato in scena lavettura che gareggerà all’interno del Mondiale 2024 di F1 con l’obiettivo di migliorare le prestazionimonoposto delle scorso anno. Si chiama SF-24: sarà l’ultima macchina di questo marchio che guiderà, almeno nel breve futuro, Carlos Sainz che è stato recentemente sostituito dalla scuderia ...

