F1 | ecco la nuova SF-24 | Ferrari con bande bianche e gialle

(Di martedì 13 febbraio 2024) Classica livrea rossa, attraversata da, mentre diminuiscono le tonalità di nero. Sono le prime immagini dellaSF-24, la vettura con cui la scuderiaaffronterà la stagione 2024 di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain. Le immagini sono comparse in un breve video trasmesso dallasui propri canali.

nuova Irpef , la simulazione : ecco le cifre per ogni fascia di reddito con la nuova aliquota . Arriverà fino a 260 euro l’anno per i lavoratori e i ... (feedpress.me)

La risposta della Nato alla minaccia di Trump non si lascia attendere. L'Alleanza è pronta a una nuova strategia sulle armi all'Ucraina per arginare ... (ilmessaggero)

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Classica livrea rossa, attraversata da bande bianche e gialle, mentre diminuiscono le tonalità di nero. Sono le ...Presentata la monoposto di Maranello per il Mondiale F1. Vasseur sprona il team: "Dobbiamo essere più cinici per portare a casa punti in ogni gara" ...Sono le prime immagini della nuova SF-24, la vettura con cui la scuderia Ferrari affronterà la stagione 2024 di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain. Le immagini sono comparse in un breve video ...