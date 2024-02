F1 | Ecclestone difende Horner | “Vogliono estrometterlo | deve resistere Qualcuno parli con quella donna”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Continua a tenere banco in casa Red Bull la vicenda legata a Christian, il team principal della casa austriaca di F1, accusato di aver inviato delle foto non appropriate a una dipendente. In sua difesa si schiera Bernie: “Tenga bassa la testa. Il mio consiglio a Christian, a parte quello di tenere la testa bassa, è di non fare nulla, aspettare e vedere cosa succede. Il problema è che una volta che hai successo ti fai molti nemici e questo è un esempio emblematico. Spero checon lui e lae la cosa si risolva. Dopo la morte di Dietrich Mateschitz si è creato un vuoto e diverse persone hanno visto l’opportunità di inventare ogni sorta di storie controin modo da portarlo fuori dal team e prenderne il posto. E’ evidente che ...