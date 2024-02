Ex vippona rompe il silenzio | la sua verità sulla fine della storia d’amore più importante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una ex concorrente del GF Vip è tornata a parlarerelazione con un altro ex vippone. Ecco cosa ha detto. Il Grande Fratello rappresenta un programma perfetto per la nascita di nuove relazioni sentimentali. I concorrenti, durante i lunghi mesi di permanenza, hanno modo di conoscersi e di instaurare dei legami stretti. Non si tratta di un evento inusuale. Al contrario, accade sempre più di frequente. Basta pensare a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Una exracconta lasua relazione – (IG @alfosignorini) – cityrumors.itNon sempre, però, le cose vanno in questo modo. C’è anche chi, dopo la nascita di un legame speciale, finisce per litigare e per prendere le distanze dalla ...