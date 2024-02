Ex Milan | ricordate Mateo Musacchio? Ecco dove giocherà

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ex, che fine ha fattol’ex difensore che ha vestito la maglia rossonera dal 2017 al 2021… Chi si ricorda di? Il 33enne ex difensore argentino ha vestito la maglia deldal 2017 al 2021 e ha collezionato con i rossoneri 75 presenze complessive con 2 reti segnate e 2 assist confezionati. L’ex Villarreal mise a segno la sua prima rete con ilil 28 settembre 2017 nella sfida casalinga di Europa League vinta contro i croati del Rijeka per 3-2. Per la prima firma in Serie Aha dovuto attendere il 17 marzo 2019 nel derby contro l’Inter perso per 3-2. Diversi i problemi fisici che hanno condizionato la carriera di ...