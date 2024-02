Ex Ilva | protesta indotto | bloccato il ponte girevole di Taranto Da ieri presidio davanti alla prefettura

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 13 febbraio 2024)la consegna delle chiavi delle aziende ed il sit-indi, proseguito anche nella notte. Stamattina ladegli imprenditori dell’Acciae d’Italia condiziona il traffico urbano della città ionica:il. Ancora, in un incontro fra rappresentanti dell’associazione di imprese e presidente della Regione Puglia, è stato ribadito da parte di Michele Emiliano che l’istituzione regionale ha pronti i soldi per poter onorare i crediti delle imprese ma che servirebbe un provvedimento specifico dello Stato per lo sblocco dei fondi. La Regione Puglia interverrebbe così per fare fronte al debito non suo ma che ...