Ex Ilva | il j' accuse di Riondino

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - "Delusi e umiliati" da politica e istituzioni. Ma consapevoli che a Taranto "è in atto una rivoluzione" di chi lotta ancora per una terra nella consapevolezza che il futuro non è l'acciaio ma occorre puntare sulla sostenibilità ambientale e la valorizzazione della cultura. Lo 'schiaffo' bipartisan ai partiti per la vicenda exarriva dai due artisti Michelee Diodato proprio nel giorno in cui viene reso nota l'ennesima convocazione a Palazzo Chigi dei sindacati (il 19 febbraio). "Sedotto e abbandonato dal Movimento 5 stelle", "deluso dal Pd" e "completamente ignorato da questo governo di destra". Questo l'affondo di Micheledopo la proiezione della sala capitolare del Senato di "Palazzina Laf" il film diretto e interpretato dallo stesso attore tarantino che racconta con gli occhi di un operaio il caso della ...