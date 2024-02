Eutanasia | Sala | ' rispetto Bonaccini ma impensabile che ci siano 20 regole diverse'

Quello della eutanasia in coppia è un fenomeno palesatosi per la prima volta nel 2020. È in forte crescita nei Paesi Bassi.In occasione della 35ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, dedicata quest’anno al tema “Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere” (Ez. 37, 1-14), l ...Ma per Fratelli d'Italia in Lombardia, quella sul fine vita è "una battaglia di bandiera dei radicali. L'Associazione Coscioni: "Chiediamo solo tempi certi per il via libera alla morte assistita, ed è ...