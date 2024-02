Europa League | ecco gli arbitri di Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

(Di martedì 13 febbraio 2024) La UEFA ha designato glidelle due sfide delle italiane che andranno in scena giovedì sera inLa UEFA ha designato glidelle due sfide delle italiane che andranno in scena giovedì sera in. Ad arbitrare il match train programma il 15 febbraio alle 18.45 al De Kuip sarà il rumeno Radu Petrescu. Per la partita di andata a San Siro train programma alle 21.00, invece, è stato designato come direttore di gara il montenegrino Nikola Dabanovi?.

L'avventura in Champions, per il Milan , è terminata già nella fase a gironi. I rossoneri, infatti, non sono andati oltre il terzo posto nel gruppo ... (today)

Ancora chance di riconferma per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan potrebbe riuscire a onorare tutto il contratto in questo modo.Giorgio Scalvini è uno degli ultimi gioielli messi in vetrina dall`Atalanta. Classe 2003, Gasperini l`ha lanciato in Serie A a 17 anni e non l`ha più tolto. Il.La Roma di De Rossi si prepara a viaggiare verso Rotterdam in vista dell'importante gara d'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Feyenoord. Domani i giallorossi scenderanno in campo nel ...