Euro 2032 | Malagò | “Inimmaginabile un Europeo senza il ‘Maradona’ di Napoli Ma serve un intervento”

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Per ciò che riguarda lo stadio Maradona, dico quello che penso: è una partita che si gioca tutta all’interno del mondo del calcio. L’Uefa impone sacrosantamente, religiosamente, doverosamente, dei parametri che è chiaro che oggi, con tutto il rispetto del mondo, il Maradona non rispetta. Quindi bisogna fare unperché un campionato dipa, con la sua forza sia di popolazione, sia di storia, sia come squadra di calcio, per me non è immaginabile e anche per il Sud”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, che a, a margine della conferenza stampa di presentazione del campionatopeo Cadetti e Giovani di scherma, parla della situazione dello stadio Maradona in vista di un possibile utilizzo dell’impianto per gli ...