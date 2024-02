Estrazione del Lotto e 10 e Lotto di oggi martedì 13 Febbraio 2024 I numeri vincenti

Su Rai Movie stasera in onda “Starman”, il film di fantascienza firmato nel 1984 da John Carpenter, con Jeff Bridges e Karen Allen.Giornata di martedì grasso con una nuova estrazione di Lotto e Superenalotto. Ecco le anticipazioni in attesa dei numeri vincenti.Il referendum per bloccare lo sfruttamento del petrolio in Ecuador in uno dei suoi più grandi giacimenti rischia di non trovare attuazione.