Essere un' astrofisica | Arianna Renzini porta le Stem in classe

(Di martedì 13 febbraio 2024)è una studiosa di, nata a Bologna 32 anni fa. Ha vinto il Premio L’Oréal- Unesco “Per le donne e la scienza” con il programma “Svelando il fondo di onde gravitazionali”, ha studiato un nuovo modo di misurare e caratterizzare i buchi neri binari. Dopo Londra e Los Angeles, per il suo studio sulle onde gravitazionali, ha ricevuto richieste da tutto il mondo ma ha deciso di rientrare in Italia, a Milano, dove prosegue la sua ricerca alla Bicocca. In occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ha incontrato gli alunni della scuola primariaAgnesi di Milano. L’incontro dicon i bambini e le bambine Quandoarriva nel cortile della scuola milanese ...