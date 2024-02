ESCLUSIVO – Intervista a Filippo Galli | “Berlusconi ci fece subito capire di avere idee innovative e voglia di vincere”

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’E’ stato uno dei più forti difensori nella storia del calcio italiano, protagonista nel grandioso Milan che seppe conquistare il mondo tra la fine degli anni ’80 e la prima metà del decennio successivo. E’ stato anche, e continua ad esserlo, un profondo conoscitore del calcio, uno scopritore di talenti capace di porre l’attenzione sulla complessità del “gioco più bello del mondo”. L’è una sorta di sogno giornalistico che si avvera. D’altronde, non capita tutti i giorni di farsi raccontare le gesta di quel Milan da uno che sul campo c’era. Lo raggiungo dopo aver scoperto, per caso, l’esistenza de La complessità del calcio, il suo blog in cui condivide il pensiero su questo sport e su tutto quello che di interessante può esserci ...