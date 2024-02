Energia | la Gigafactory di Energy spa produrrà batterie in Veneto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (askanews) – Gli ultimi anni hanno segnato una notevole accelerazione nella costruzione diper la produzione diagli ioni di litio. Secondo il “Assessment” di Benchmark, solo nel 2022 sono stati investiti oltre 131 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. La Cina ha rappresentato il 74% dell’investimento totale. Ma alla corsa partecipano attivamente anche l’Europa e l’Italia, che spingono sempre di più sulla necessità di accelerare la produzione delle energie pulite per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del 2050. Proprio in ottica di rafforzare il valore del Made in Italy nel panorama internazionale e riappropriarsi delle tecnologie per garantire l’indipendenza dal punto di vista energetico,spa, società italiana ...