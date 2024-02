Empoli | minaccia di buttarsi da un tetto e lancia tegole sulle auto Poi i soccorritori lo convincono a scendere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024)(Firenze), 13 febbraio 2024 – Questa mattina (13 febbraio), poco prima delle 8, un uomo di origini straniere è salito suldi un palazzondo di volersi buttare di sotto. E' successo nella frazione di Ponzano nei pressi del circolo Arci. Sono stati i residenti della zona are l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino. Ci sono stati momenti di paura e tensione. Perché l'uomo a un certo punto ha iniziato are dalalcuneche sono andate a colpire trein sosta, una delle quali era l’del nucleo Radiomobile dei carabinieri. Per fortuna non ci ...