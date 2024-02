Emergenza a Roseto per la Rottura della Condotta d' Acqua | Fornitura Sospesa in Tutto il Centro

Cronaca Pescara - 13/02/2024 11:18 - Un giovane ventiseienne è stato arrestato per tentata rapina nei pressi della stazione ferroviaria centrale. L'episodio ha visto coinvolto ...Reduci dal ko contro i Los Angeles Lakers, i Boston Celtics tornano a vincere e lo fanno in casa contro i Memphis Grizzlies, che hanno incredibilmente 13 giocatori nel ...5 risultati per la tua ricerca di Ssangyong in vendita Roseto degli Abruzzi. l'auto più conveniente parte da 3.900 €. Cerchi altre auto Guarda anche i risultati per Auto in vendita Roseto degli Abruz ...